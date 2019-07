Esto dijo Caniggia luego de que Mariana Nannis quisiera internarlo por adicciones

Sin embargo, el exfutbolista negó rotundamente los hechos mediante su abogado Fernando Burlando. "Claudio no es adicto. Está indignado", aseguró el letrado en el programa Pamela a la tarde y aseguró que la pareja está separada hace ya ocho meses. Luego, Claudio Paul también defenestró a su ex cuñado, Gonzalo Nannis, quien habría confirmado el problema que el deportista tenía con las adicciones. "Veía cosas blancas, que no me gustaban. Me levantaba y el baño era un desastre, el cuerpo. 'Cositas' blancas, no importa. Ya saben, chicos. No lo voy a decir a ver si después me como un juicio", confesó Gonzalo días antes en el mismo programa.





Lo cierto es que, tras estas declaraciones, el periodista Carlos Monti reveló cuáles fueron las palabras del "Pájaro" sobre su ex cuñado. "Es un vago, no labura. Le robó cosas a su mama antes morir en el departamento que vivía. Conoció el mundo gracias a mí. Vivió siempre de arriba. A su padre, de 80 años, fue a pedirle dinero hace poco, y cuando le dijo 'por qué no trabajas' lo insulto descaradamente". No le pasa ninguna pensión a su ex pareja. Está casado y tiene dos hijos", habría dicho el ex deportista en diálogo con un amigo. (Fuente: Caras)