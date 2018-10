Esto dijo Calu Rivero sobre la maternidad

Calu Rivero sorprendió hace unas horas a sus seguidores de Instagram abriendo su corazón a pleno.

La acrtiz contó sus deseos de formar una familia: "Qué ganas de ser mamá. There are some days when I just truly wants to be a mom. (Hay algunos días en los que realmente quiero ser madre)", comentó en la imagen.

Mientras la actriz está envuelta en rumores de romance con el actor Eliseo Barrionuevo, con quien se encuentra grabando una novela, Calu se despachó con semejante mensaje a corazón abierto.









Los mensajes del posteo fueron todos positivos y alentando a la actriz que ese gran día "llegará pronto" a su vida.