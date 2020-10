Ester Expósito terminó con el misterio y habló de "sus retoques estéticos"

Ester Expósito ha vuelto a demostrar que es la reina indiscutida de Instagram. La actriz de 20 años que se hizo famosa por su papel de Carla en la serie Élite de Netflix, se ha convertido en la joven española con más seguidores de la red y hoy ha batido su propio récord. Ester que hace pocos días fue la sensación del Festival de cine de San Sebastián, ha publicado una foto donde se la ve luciendo una bikini roja impactante y esa imagen ha conseguido más de 5 millones de likes en menos de dos horas.

"Siesta al sol", escribió Ester junto al posteo donde mostró su costado más sensual que revolucionó a sus seguidores de todo el mundo.

Sin embargo, la foto causo polémica y volvieron los rumores sobre las supuestas cirugías estéticas y retoques que la diosa se habría hecho para lograr su impactante belleza actual.

Cansada de estas versiones, Ester rompió el silencio y realizó un contundente descargo en su instagram, donde aseguró que no se ha realizado ninguna cirugía y criticó a los medios de comunicación.

“Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, escribió desde sus historias de Instagram.

“Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, concluyó su contundente mensaje.