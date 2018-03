Este es el desgarrador relato de las víctimas de un famoso actor acusado de violación

Regina Simons y Faviola Dadis relataron los dolorosos sucesos durante una conferencia de prensa junto a su abogada, Lisa Bloom, en Los Ángeles.





Simons contó que fue invitada a una fiesta de final de rodaje del filme On Deadly Ground en 1992 en la mansión del intérprete. Al llegar, notó que ella era la única en el lugar. "Cerró la puerta y se acercó por detrás. Empezó a besarme el cuello y quitarme la ropa. Estaba en shock", contó, a lo que agregó que hasta ese entonces "no era sexualmente activa".





Según sus palabras, "no hubo nada consensual al haber tenido sexo", y al terminar él le ofreció dinero. Además, dijo que intentó contactarla después del incidente, pero ella no habló con él ni presentó una denuncia formal.

víctimas de famoso actor revelaron cómo las violó (2).jpg Regina Simons



Por su parte, Dadis expresó que fue agredida sexualmente en 2002, cuando tenía 17 años y fue presentada a Seagal como modelo y cantante para un proyecto de grabación.





El hecho habría ocurrido tras ser invitada a una habitación de hotel en Beverly Hills para la audición con el actor. Luego de dos pruebas, contó que comenzaron a hablar por mensaje de texto.





El ayudante de Seagal le habría pedido que utilizara un bikini debajo de su ropa para una última audición, que era un procedimiento típico. Después de un rato, le pidieron que se quitara la ropa."Lo hice y Steven se me acercó y me dijo q ue le gustaría interpretar una escena romántica para tener una idea de nuestra química. Me sentí incómoda y lo expresé tímidamente", detalló, a lo que añadió que el actor tocó sus partes íntimas.





"Después de muchos años, finalmente informé sobre este incidente al Departamento de Policía de Los Ángeles con la esperanza de que mi declaración proporcione apoyo a otras mujeres", indicó.

víctimas de famoso actor revelaron cómo las violó (3).jpg Fabiola Dadis (izq) y Regina Simons (der), junto con su abogada en el medio

Ambos casos fueron presentados a la Fiscalía de Los Ángeles, California.





Fuente: infobae