Estas son las razones de la pelea entre Soledad Silveyra y Moria Casán

Soledad Silveyra habló este fin de semana de algunas diferencias que mantiene con su colega Nacha Guevara. La que nos e quedó callada fue Moria Casán que le respondió duro desde Twitter y se desataron unas serie de fuertes mensajes.

"Cuando se abrió la sede del Teatro Colón en Mar del Plata, fui invitada junto con muchos actores. Cuando entro, estaba Nacha Guevara y Marcelo Polino arriba del escenario. Polino hizo de embajador y compartimos una foto los tres", aseguró Solita en diálogo con el ciclo "Agarrate Catalina".

Y agregó: "Me dijeron que Nacha Guevara me trata de borracha, no me nombra pero dice eso. La voy a llamar un día y vamos a ir a comer".

nacha guevara 3.jpg





Moria, al enterarse de estas declaraciones, fue lapidaria con Siveyra desde Twitter: "Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo, no tendrías que haber venido a INTRUSOS cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído #HiceActing #EsaPsicopateada berreta hacela con otra mami y agradecé que gracias a @nachaguevara y a mí lograste sobresalir con tu obvia performance de víctima...".

"Algo me queda claro #SosMalaActríz #NuncaTeCreíNada #Mové tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra y dejá de joder con @nachaguevara y conmigo #hablá de tu presente, dejá de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada... #ByeSol atravesada x el eclipse #Celebrá con tetrabrik". Y apuntó fuerte:

Ante esto, Soledad le respondió con un tono cordial: "Moria te invito al teatro!!!! Tené un poco de sentido del humor @Moria_Casan, somos grandes mi querida. Con afecto a pesar de tus palabras!".