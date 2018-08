Estas son las películas que se sumará Netflix en agosto

Películas





Invisible (1/8/2018)

Luego de enterarse de que está embarazada, una adolescente enfrenta las consecuencias mientras trata de continuar su vida como si nada hubiera pasado.





El gran impostor (1/8/2018)

Para salir de la cárcel y ver a su hijo enfermo, un convicto acepta falsificar un cuadro muy valioso para luego intercambiarlo con el original.





El huésped (1/8/2018)

Un extraño que clama ser un amigo cercano de un soldado recién fallecido hace surgir tanto la aceptación como la duda de la familia del difunto.





De tal padre (3/8/2018)

Luego de que la dejan plantada en el altar, una ejecutiva adicta al trabajo acaba de luna de miel con su padre ausente. Protagonizada por Kristen Bell y Kelsey Grammer.





Perdida (9/8/2018)

Una policía decide investigar la misteriosa desaparición de su amiga de la infancia años atrás en la Patagonia, pero pronto descubre que su propia vida corre peligro.





La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey (10/8/2018)

Una escritora forma un vínculo con los excéntricos residentes de Guernsey cuando decide escribir sobre el club de lectura que formaron en la Segunda Guerra Mundial.





El paquete (10/8/2018)

Cinco adolescentes tienen un desafortunado accidente durante un campamento e inician una carrera contra el tiempo para salvar la posesión más preciada de uno de ellos.





Un espía y medio (11/8/2018)

Un operador de la CIA contacta a un amigo de la escuela con habilidades contables para que lo ayude a disolver un plan letal contra los agentes encubiertos del país.





A War: La otra guerra (12/8/2018)

Tras tomar una decisión que termina con la muerte de civiles en Afganistán, un oficial danés debe regresar a su país a enfrentar cargos por crímenes de guerra.





A todos los chicos de los que me enamoré (17/8/2018)

La vida amorosa de Lara Jean pasa de imaginaria a incontrolable cuando sus cartas secretas de amor se envían misteriosamente a todos los chicos de los que se enamoró.





Big Fish & Begonia (17/8/2018)

En un mundo oculto para el hombre, una chica de 16 años se transforma en un delfín para explorar el plano humano. Durante su travesía, deberá tomar una decisión difícil.





El autor (17/8/2018)

Un escritor tan esperanzado como carente de imaginación manipula a sus vecinos en busca de ideas, situaciones, personajes... Bueno, el argumento completo para su novela.





The After Party (24/8/2018)

Un rapero en ciernes se hace famoso por las razones equivocadas y cree que su carrera está acabada. Sin embargo, una fiesta loquísima le brinda una nueva oportunidad.





Avenida Cloverfield 10 (24/8/2018)

Después de dejar a su prometido, una mujer tiene un accidente y se despierta en un búnker con un hombre que la convence de que ha llegado el apocalipsis.





Las leyes de la termodinámica (31/8/2018)

Abandonado por su novia, un hombre compara su falta de suerte en el amor a las leyes de la termodinámica en esta comedia romántica cuasi documental.





Woodlawn (31/8/2018)

En Alabama de 1970, las diferencias raciales ponen a prueba el talento, la fe y el temple de la estrella del fútbol americano Tony Nathan, dentro y fuera del campo.





Series:





Fariña (3/8/2018)

Galicia, años ochenta. Un joven pescador abre la puerta de Europa a distribuidores de cocaína latinos y se convierte en un próspero narcotraficante.





Soy un asesino (3/8/2018)

Serie sobre crímenes reales en la que los asesinos más infames de la historia cuentan sin escrúpulos su versión de los hechos.





The Blacklist: Temporada 5 (5/8/2018)

A pesar de las sorprendentes revelaciones de la temporada pasada, aún hay misterios que resolver, como el de los restos humanos que han descubierto.





Ray Donovan: Temporada 5 (7/8/2018)

Los millonarios de Los Ángeles siempre llaman a Ray Donovan para que los saque de apuros, pero él parece no saber cómo salir de los de su familia.





Better Call Saul: Temporada 4 (7/8/2018)

Una muerte espeluznante adentra a Jimmy en el mundo criminal... más cerca de su vida como Saul Goodman. Cada semana un nuevo episodio en estreno.





All About the Washingtons (10/8/2018)

Comedia protagonizada por la leyenda del hip-hop Rev. Run y su mujer, Justine, sobre la eterna búsqueda del equilibrio entre el trabajo, el amor y el caos familiar.





72 animales peligrosos: Asia (10/8/2018)

Colmillos, garras, cuernos, aguijones venenosos. ¿Cuál se coronará el animal más peligroso de toda Asia?





La casa de las flores (10/8/2018)

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Protagonizada por Verónica Castro.





Insatiable (10/8/2018)

En esta sombría serie cómica, un abogado caído en desgracia entrena para un concurso de belleza a una adolescente acosada y vengativa.





(Des)encanto (17/8/2018)

Serie de animación de Matt Groening que sigue las desventuras de una princesa con estómago para la bebida, su enérgico amigo duende y su demonio personal.





Ultraviolet (17/8/2018)

En esta serie policial diferente, una comunidad online de detectives aficionados utiliza una peculiar combinación de métodos clásicos y tecnológicos para resolver casos.





Marlon: Temporada 2 (22/8/2018)

Tras un divorcio en buenos términos, un padre despreocupado y su exmujer responsable tratan de superar las diferencias para criar juntos a sus dos hijos.





The Innocents (24/8/2018)

Dos adolescentes se escapan para estar juntos, pero el don extraordinario que comparten podría separarlos por siempre.





Gul (24/8/2018)

Una interrogadora militar inexperta llega a un centro de detención clandestino y descubre que entre los terroristas cautivos hay engendros de otro mundo.





Paradise PD (31/8/2018)

De los creadores de Brickleberry, Roger Black y Waco O'Guin, llega esta comedia animada para adultos sobre un departamento de policía en una zona remota.





Ozark: Temporada 2 (31/8/2018)

En esta serie nominada a tres Emmy y un Globo de Oro, un asesor financiero arrastra a su familia hasta Ozark para lavar dinero y tranquilizar a un jefe narco.





En la mente criminal (31/8/2018)

Explora la intrincada psicología y el inmoral comportamiento que define a los más nefastos delincuentes.





La ley secreta (31/8/2018)

Las agentes de inteligencia se infiltran en un cartel colombiano para atrapar a los jefes narcos y sus socios.





