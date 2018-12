Estas fueron las series más vistas en Netflix durante el 2018

Este ha sido uno de los años más prolíferos en lo que se refiere a series y películas. Las plataformas de streaming siguen su ascenso imparable llegando cada vez a públicos más diversos, y de todas ellas Netflix sigue siendo la líder. Tras descubrir su ranking de películas más vistas y analizar con nuestros propios ojos de expertos en series lo más seguido del año, llega la plataforma para dar los datos oficiales.





Según recoge The Hollywood Reporter, la ficción más seguida en Netflix es On My Block, una serie sobre cuatro adolescentes de los barrios bajos de Los Ángeles que luchan día a día contra sus problemas. El podio lo completan la segunda temporada de Making a Murderer, una ficción documental sobre un condenado a prisión por agresión sexual e intento de asesinato; y la segunda entrega de Por trece razones, una serie sobre un grupo de adolescentes que se enfrenta al suicidio de una de sus compañeras de clase y a las consecuencias de ello.





La lista se completa con las series Last Chande U, INDY, Bodyguard, Fastest Car, La maldición de Hill House, Anne With an E, Insatiable y Orange is the New Black.