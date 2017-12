Esta fue la reacción de Sol Pérez tras vincularla a un defensor de Boca

Así fue que, a un año de separarse del futbolista Jeremías Carabelli, ex Chacarita Juniors, se la vinculó con cracks como Lucas Alario, por ese entonces goleador de River, o Lautaro Martínez, actual goleador de Racing.





A esos dos nombres ahora se le sumó el de Lisandro Magallán (24), fachero defensor central de Boca. Fue Marcela Tauro quien sacó a la luz ese rumor en Intrusos, al preguntarle al respecto a la actriz de la obra teatral La Isla Encantada. Y su reacción fue elocuente.





-¿Vos saliste con un jugador de Boca?





-(Hace un silencio) No sé, no recuerdo (se ríe).





-¿Saliste con Lisandro Magallán? Yo no sé mucho de fútbol, pero me confirman de la cuenta @anti_boti que ustedes salieron un tiempo.





-(Mira al piso) No, no...





-¿Lo conocés?





-Sí, lo conozco. Trabajo en un canal de deportes, tengo que conocer a todos (vuelve a reírse).





-¿Te gustó Lisandro, estás metida con él? Hablamos con Lisandro si seguís enganchada...





-Hablen con él si quieren, pero no, cero. No, chicos. No, no, no.





Para rematar la situación (incómoda), Adrián Pallares remarcó: "¡Ahí como que sonrió!". Cada uno sacará sus conclusiones...





Fuente: ciudad