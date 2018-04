Esta fue la fuerte respuesta de Claudia Villafañe a Diego Maradona

Esto justo se da días después de la polémica ausencia del ex futbolista a la boda de su hija Dalma, tan comentado en los medios. En las últimas horas él la acusó a su ex pareja de tener tres cuentas offshore en Panamá y pidió que se la investigue.

"Abuelo, ¿como se pierde la vida? La vida se pierde de muchas formas hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya", empieza el mensaje.





Y continúa: "Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando soluciones para poder triunfar, se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas, y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz".