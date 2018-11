Esta es la trama oculta detrás de la "falsa" renuncia de Sol Pérez

Yanina Latorre, compañera de Sol en LEDS, encendió la mecha al asegurar que "está todo armado por ella. Me cansé. Cada vez que le van a hacer un móvil hace toda la pantomima de que va a la oficina de Hoppe a llorar y está en maquillaje arreglándose. Yo no voy a llorar recién maquillada, yo me voy a pelear enloquecida".

"Hubo un episodio en maquillaje y vestuario con Sol Pérez y Hoppe. Ella insultándolo y gritándole adelante de todos. Y esta vez hay testigos", agregó Andrea Taboada.Lourdes Sánchez diferenció las personalidades de los productores del programa y dijo que "con el Chato podés discutir pero no insultarlo porque te limpia. Hoppe se queda callado"."Esto va a tener consecuencias. No se la van a hacer tan fácil. Para mí le tienen guardado algo importante", cerró Mariana Brey insinuando represalias.eltrecetv