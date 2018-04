Esta es la sensual mujer que logró conquistar a Maluma

"Me hacés sonreír", escribió hace unos días el artista en su cuenta oficial de Instagram , junto a una foto en blanco y negro con su nuevo amor. Mientras que Natalia publicó un video de ellos dándose un beso y señaló en la red social: "Mi todo, te amo".





"No estoy casado, pero tengo novia", reveló el cantautor en una entrevista con Ebro Darden en marzo pasado. "La primera vez que la conocí fue cuando grabamos el video musical de 'Felices los cuatro', esa fue la primera que la vi. Le presté mi corazón y tiene que cuidarlo, pero cuando lo necesite de regreso me lo tendrá que devolver", agregó.





La pasión que puede verse en ese videoclip traspasó la pantalla y el músico se enamoró de la bella joven que actualmente vive en Los Ángeles. "Natalia me da muchas cosas muy bonitas: me da mucho cariño, me da muy buena compañía, me da mucho amor. Es un amor incondicional; somos compañeros y sí estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también. Ella sabe cuánto la quiero", dijo en una charla con el ciclo Ventaneando.





La impactante morocha es dueña de una figura envidiable debido al entrenamiento y la práctica de danzas que llevó a cabo durante años. "Gran parte de mi infancia y adolescencia estuvo dominada por mi deseo de convertirme en bailarina. Y hasta lograrlo fueron horas y horas de entrenamiento. Trabajé duro, me entrené con el Ballet Kirov en Washington D.C., y pasé los veranos con el Ballet de San Francisco y el American Ballet Theatre", explicó Barulich.





Pero con el paso del tiempo, decidió trabajar en el mundo de la moda. Este cambio fue acertado, ya que fue elegida para ser la cara de la marca Guess y no paró de trabajar, incluso apareció en las portadas de importantes revistas."Fue realmente gracias al ballet que aprendí a posar, la gracia, elegancia y la dedicación. Pero a los 19 años decidí cambiarme de carrera, dejar a la bailarina para convertirse en una modelo profesional", señaló a la revista Caras.





Además comparte con Maluma la pasión por la música. Con su amiga violinista Esther Anaya, suele realizar presentaciones como DJ y cantante con la agrupación Atmsphre. Aunque tienen estilos diferentes, ella no descarta que más adelante podría cantar a dúo con el artista colombiano.

