Laurita Fernández y Federico Bal se consagraron campeones del "Bailando 2016". Parece que esa exitosa dupla en la pista llega a su fin.

El beso infernal entre Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando



Para el "Bailando 2018" la producción del ciclo de Marcelo Tinelli piensa en Laurita como jurado y barajó la posibilidad de que Fede baile con otra mujer, algo que el actor rechazó.

"Hicieron una encuesta en la página del Trece y la gente pedía que vuelva al Bailando. Básicamente no tengo interés de volver este año porque lo que me proponen no me interesa", comentó Bal en exclusiva a PrimiciasYa.com.







"Al estar Laura como jurado y a mí romper mi pareja de baile no me seduce, no me interesa bailar con otra chica y que Laura me puntúe o buscar alguna situación complicada. Yo estoy muy tranquilo en mi vida abocándome a otros proyectos en cine y teatro".





"El Bailando hoy no forma parte de lo que quiero hacer. Me parece que hoy llegué a un techo, ya lo ganamos, me dio mucho el programa de Marcelo (Tinelli) pero también hay que correrse y dejar el lugar a gente nueva", argumentó.







"Me siento con mucho cariño del público por todo lo que me dio el programa. Bailar me encanta pero bajo esta propuesta de Lau como jurado y yo como participante a mí ya no me seduce más, prefiero que si Laura llega a formar parte, me encanta y la espero en mi casa viéndola".





"Voy a ser más feliz mirándola en casa que puntuándome en la pista. Me parece que está bueno dar un paso al costado cuando sentís que ya no es para vos", finalizó Fede.