Esmeralda Mitre bancó a Susana: "Hay gente que podría trabajar y no lo hace...."

"Si hay mucha pobreza que vayan a trabajar al campo, nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", con solo esa frase, Susana Giménez se puso en el foco de la polémica durante su estadía en Punta Del Este, Uruguay.





En este contexto, la diva de los teléfonos fue consultada sobre si tenía algún "deseo especial para este año" y sostuvo: "Todos mis deseos son para la Argentina".





En diálogo con radiomitre.com.ar, la actriz Esmeralda Mitre reflexionó sobre las palabras de la conductora y lanzó fuertes críticas al Gobierno de Alberto Fernández por las medidas económicas tomadas.





"Creo que Susana tiene un punto de razón, la manera que lo dijo no fue la mejor. Deja ver el nuestro problema cultural de la Argentina. Si bien es cierto que en el país no hay trabajo porque la economía no está creciendo, y es fatal, creo que en un punto lo que quiere decir es que la gente haga lo posible y salga a trabajar. Hay mucha demanda en el campo, a eso se refirió creo yo", comenzó diciendo Esmeralda.





En ese sentido, agregó: "Por supuesto no se expresó bien. Hay gente que podría trabajar y no lo hace porque prefiere seguir dependiendo de un plan. Eso pasa porque en nuestro país se perdió la cultura del trabajo".





Consultada sobre las medidas que tomó el Gobierno de Alberto Fernández, Esmeralda fue contundente. "Las medidas son muy duras. Creo que vamos a sufrir muchísimo. El 30% de la tarjeta no es un tema que me preocupe porque solamente va a afectar a los más ricos", afirmó.