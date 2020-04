Escrachado en "Pasapalabra": se levanta todas las madrugadas para...

Cada tarde en Pasapalabra los invitados además de jugar y divertirse, se relajan y cuentan cosas de su intimidad. Esta vez, quien reveló una curiosa costumbre fue el ex Gran Hermano Gustavo Conti. ¿Qué hace la pareja de Ximena Capristo cada madrugada entre las dos y las cuatro?

“Me contaron una cosa que es terrible. Hay una persona que se despierta todas las madrugadas, entre las tres y las cuatro de la mañana, para tomar leche con galletas, con vainillas”, dijo misteriosamente Iván de Pineda y el invitado no tuvo más opción que hacerse cargo, levantando la mano.

“Te voy a hacer una introducción. Esto no es en cuarentena, es de toda la vida. Me agarra hambre”, comenzó Conti y dijo que no utiliza despertador para levantarse, sino que lo hace solo.

“Y si no voy, empiezo a pensar ‘qué buenas vainillas me están esperando abajo’. Es entre las dos y las cuatro”, agregó sobre el curioso hábito que tiene desde que tiene “uso de razón”.

Además el conductor había contado que Conti tenía esa costumbre siempre, sin importar a qué hora se tuviera que despertar al día siguiente.

El lunes había estado invitada al ciclo Ximena Capristo, que habpía bromeado con De Pineda sobre el nuevo look del conductor, que se había dejado crecer la barba. “No entremos en este juego. Me he tomado la libertad de dejarme crecer ‘tres pelos tiene mi barba’ (como reza la canción) para llegar a esto”, dijo él luego de que alguien detrás de cámara le hiciera un chiste.

“Acá hay un cambio! Siempre estás como muy lampiño…”, observó la actriz. “Es que soy lampiño!”, le contestó De Pineda, entre risas.“En el pelo no hay canas pero en la barba está tu DNI. Yo me afeité ayer porque si no estaba peor que usted”, señaló Hernán Drago, en referencia a las canas que se pueden observar en la barba del conductor.

“Es un cambio, che… Para la próxima me afeito. No voy a llegar a tener una barba tupida. Nunca tuve barba…”, reconoció el anfitrión. “Dejate como un poco de sombra, no te quedaría mal”, le recomendó Capristo.

Pasapalabra se emite desde el 2016, desde hace varias semanas que en las emisiones de cada tarde se puede ver solo un invitado por equipo, en lugar de dos como siempre, debido a las medidas preventivas para frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, aquellos capítulos ya estaba grabados y desde el 20 de marzo, que se decretó la cuarentena total y obligatoria, el ciclo dejó de realizarse, por lo que dejará, al menos por ahora, la pantalla a partir del 10 de abril.

Gustavo Conti y su hijo.

Fuente: infobae