Escándalo en vivo: Nora Cárpena y Agustina Kämpfer abandonaron el estudio de Incorrectas

En medio de la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, el abogado antifeminista Francisco Oneto llamó la atención por sus polémicas declaraciones contra la causa y el colectivo feminista que representó a la demandante.

Esta tarde, sentado en el living de Incorrectas y, ante las panelistas del envío, Oneto terminó provocando un nuevo escándalo y las rispideces entre él y las mujeres del programa estuvieron a la orden del día.

"De a una por favor, voy contestando", arrancó el letrado, ante las preguntas de las panelistas. La actitud del hombre provocó que Nora Cárpena abandonara el estudio: "Yo me voy así no lo molesto, porque la verdad me parece una grosería", dijo, con total indignación.

Luego, le llegó el turno a Kämpfer, quien provocó la reacción de Oneto con una pregunta hipotética: "Supongamos que su novia Florencia...". Pero el abogado la paró en seco: "No, me parece de muy mal gusto".

Tras un breve ida y vuelta, Oneto le recriminó a Moria Casán que había acordado con la producción tener un "mano a mano", sin intervención del panel y sin polémica. Como Oneto terminó por no contestar a ninguna pregunta de Kämpfer, la pelirroja también salió de cuadro.

Finalmente, la One le planteó al abogado que si quería irse podía hacerlo, ya que ella no podía dejar afuera de su programa a dos de sus panelistas.

Finalmente, tras una pregunta de Connie Ansaldi, Oneto aceptó una nueva pregunta de Agustina Kämpfer, pero la periodista insistió con el mismo interrogatorio que ya le había hecho antes y provocó que el invitado se retirara del programa.

