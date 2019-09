Escándalo: la China Suárez se enfrentó a una amiga de Pampita

"Yo no suelo pedir fotos a famosos @PuliDemaria. Bah, una vez a los 8 años me saqué una con Enzo Francéscoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?", continuó. "Y si trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien que se siente esto de no callarse", cerró.

(Fuente: Caras)