"Es irreversible": Carina Galucci habló sobre la salud de Carlín Calvo

El actor Carlín Calvo regresó a un nosocomio tras un nuevo episodio infeccioso, en esta oportunidad, por un grave cuadro en su sistema respiratorio.





Por este hecho, fue Carina Galucci, su ex mujer, quien salió a comunicar entre lágrimas y desgarradoras palabras en un móvil con Intrusos (América) cómo se encuentra el reconocido actor.





"Tengo una profunda tristeza, el cuadro es irreversible, el deterioro se ve cada vez más. Ver llorar a mis hijos me pone muy mal, quisiera poder volver el tiempo atrás y cambiar todo pero por algo suceden las cosas y tenemos que sacar de esto un aprendizaje. Es la vida, hay que enfrentarla y ver qué sucede con todo esto y darle la fortaleza que pueda sobre todo a mis hijos, que son los que más lo necesitan", comenzó en un sentido descargo con el panel del ciclo de espectáculos de media tarde.





Al ser consultada por Jorge Rial en cuanto a los cuidados de Carlín del primer ACV al segundo aseguró: "En el segundo no era el Carlín del primero, lo afectó en la parte cognitiva, tal vez en ningún momento tuvo consciencia real de enfermedad. Él no llego a darse cuenta totalmente de que estaba enfermo y siguió adelante con su espíritu peleador; a veces se enoja con sus enfermeros y eso le sale clarito cuando los tiene que retar no tiene dudas, además las palabras le salen perfectas".





Tomando un poco el archivo y conociéndolo se sabe que Carlos Carlín se caracteriza por ser una persona muy paranoica. "Está así con los médicos? le consultó el capitán de Intrusos, ante lo que Galucci contestó: "No. Ahora es amoroso, necesita de todos, se deja mimar, le hace muy bien reírse, quedó su esencia verdadera, ya no es el paranoico y de mal carácter".





En cuanto a la continuidad de su complejo cuadro de salud aseguró: "Lo más conveniente es que se estabilice, para que puedan hacerle una intervención del botón gástrico, puede llevar 2 semanas. El cuidado en el domicilio no va a ser lo mismo que en este lugar. Tiene que estar bien nutrido, que desaparezca la infección y los glóbulos rojos aumentados de nuevo".





Para finalizar reveló cómo transita ella y sus hijos el duro momento: "Nos tenemos que adaptar. Estamos modificando horarios y también pido ayuda para que otros se ocupen de abril, nos vamos repartiendo. Si resolvemos el tema del botón gástrico, resulta y lo tolera podemos trasladarlo al domicilio nuevamente".





Fuente: nexofin.com