Es imperdible la súper "panzota" de la China Suárez

Embarazada de seis meses, la China Suárez está en uno de sus mejores momentos y la vida le sonríe con el niño que lleva en su vientre, fruto de su amor con el actor chileno Benjamín Vicuña.





Este viernes, en su cuenta de Instagram, la actriz volvió a compartir imágenes muy naturales de su pancita- que ya comienza a ser "panzota"- y la encargada de retratar a la pareja de Benjamín Vicuña, fue, justamente, la pequeña Rufina, la niña que la intérprete tuvo con Nico Cabré.





Recordemos que días atrás, en diálogo con una publicación chilena, la China relató la anécdota de cómo Benjamín le pidió matrimonio: "¡Fue espectacular!, me encantó, porque estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a tomar la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar, todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino".





Mirá!





