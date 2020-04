Érica Rivas sin filtro: "Esperaba algo más ingenioso"

La semana pasada, Érica Rivas realizó un descargo en las redes sociales en el que expresó su preocupación debido a que considera que muchas de las cosas que eran graciosas cuando salió "Casados con hijos" ya no lo son en el 2020.

"Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les guste muchísimos reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en teatro", comenzaba con su escrito.

"En todos mis trabajos pero en especial en la propuesta de la obra de Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír", continuó haciendo referencia a que fue la última en involucrarse en el proyecto ya que tenía dudas sobre el guión.

Luego se dijo que la actriz había accedido a personificar al querido personaje pero con una previa modificación de sus guiones. Pero, lamentablemente, parece que a Rivas no terminó de convencerla el nuevo guión que le prepararon.

De acuerdo a un mail que la actriz le escribió a los guionistas y que Ángel de Brito hizo público en "LAM", la actriz señaló: "Disculpá si son subidas de tono (sus palabras) pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso", arrancó.

"Copio en este mensaje a Gustavo Yankelevich, que me pidió que lo mantuviera al tanto de todo. Para serte sincera, viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido pero bue...", agregó tajante.

Según contó el periodista, los actores de la obra iban a grabar una serie de spots para promocionar el espectáculo. Sobre el primero que le iba a tocar filmar, Rivas criticó: "¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana es una licencia que se están dando. Yo soy vegana y no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotudo, que es como lo estoy vislumbrando".

"Es la típica que se plantea en todas partes, si va a ser así prefiero no tocar el tema o por lo menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Sino hagamos chistes que apunten para otro lado", finalizó furiosa.