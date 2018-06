Erica Rivas aseguró que Ricardo Darín la maltrató personal y profesionalmente

Rivas, que sucedió a Bertuccelli en la obra Escenas de la vida conyugal -a cuyo protagónico ambas afirman haber renunciado por lo ocurrido con el actor- aseguró haber recibido "maltrato personal y profesional" de Darín.





"Para mí fue muy triste. Cuando recibí maltratos de Ricardo tanto laborales como personales y decidí rescindir el contrato para ir a hacer la obra a España, lo primero que me acordé cuando estaba en el medio de toda esa mierda fue de Valeria y lo que hice fue llamarla para pedirle disculpas por no haberla llamado antes. No me quiero imaginar el dolor que debió haber sentido al sentirse tan sola con respecto a otra mujer que la estaba reemplazando; me duele como feminista y como mujer", confesó.





Luego, continuó: "A ella le pasó lo mismo que a mí; exactamente igual, los mismos comportamientos, salvo que de distinta manera porque Valeria es una persona y yo, otra, con distintas formas de ser, y se fueron desarrollando hechos distintos de maltrato, pero en las dos ocasiones fueron maltrato", subrayó.





La actriz dijo que habla "para que deje de maltratar y para que las mujeres sepan que no hay nada que pueda sacar la violencia de alguien. Vengo a contar mi verdad, lo que me pasó", dijo, y admitió que teme las consecuencias que esto puede tener sobre su futuro laboral.





Rivas, que también fue parte del elenco encabezado por Darín de La Cordillera, dijo: "Una cosa que me hizo saltar fue que yo le dije que esto era violencia machista y él me dijo que no lo dijera porque no me lo iba a creer nadie. Una frase tremenda y me hizo dar cuenta de con quién estaba hablando y me dije: esto ya es mucho".





La actriz, que nunca se vio envuelta en escándalos, contó que, tras reiteradas discusiones con el actor, el detonante para dejar la obra fue un episodio en el que hubo gritos: "Un maltrato de puteada y gritos fuerte ante el cual yo no pude seguir. No admito eso; no me hizo bien y no quise seguir con esas formas, porque además él siempre pedía disculpas y siempre volvía a hacer lo mismo", recalcó.





Tanto ella como Bertucelli declararon que el actor las maltrataba, les pedía disculpas y les volvía hacer lo mismo. Rivas dijo que primero creyó que podía dominar la situación. "Tengo buen carácter y la gente quiere estar conmigo, y toda la gente a mi alrededor, salvo mi novio, me decían: vos vas a poder, pero yo estaba todo el tiempo sintiéndome insegura y el problema, según él, era que yo estaba haciendo las cosas mal como actriz, pero yo siempre sentía que iba a poder calmarlo, que quizás estaba con otros problemas. Muchas veces le pregunté: ¿pasa otra cosa? Quizás no te gusto como actriz, no soy la que te gustaría que fuera. A mí la obra me pegaba mucho; todas las noches ponía mi cuerpo y mi corazón para hacerlo, pero pensaba que quizás yo lo estaba haciendo mal; hasta llamé a amigos para que me vinieran a ver a ver".





La conductora del programa de radio, Malena Pichot, así como sus compañeros del programa, insistió en que esta conducta se enmarca dentro de la violencia de género. Pichot fue muy crítica con Darín. Cuestionó que, ante los rumores difundidos respecto a la posibilidad de que ambas actrices hubiesen dejado la obra porque "se habrían enamorado del actor", que éste mantuviera silencio y no aclarar la situación.





Además, Futurock puso al aire un mensaje de Gabriel Vicentico, pareja de Bertuccelli, quien salió en su defensa ante los dichos de Darín manifestando su deseo de que Valeria se tranquilizara. "Soy Gabriel Vicentico y quería mandar un mensaje: me enteré de que Ricardo Darín dijo que yo era un santo, obviamente queriendo decir con esto que lo soy porque soporto la vida con una loca, con una loquita, y quería decir que lo que soy es un hombre inspirado, admirado y feliz de compartir la vida con una mujer como Valeria. Todo lo que Vale hace, dice, cómo pone el cuerpo, cómo lleva la vida adelante, a mí me hace siempre ser un hombre mejor y eso lo agradezco infinitamente. Solo esa aclaración. No comparto la vida con una loquita, comparto la vida con una mujer con unos ovarios de oro", subrayó.





(Fuente: La Nación)