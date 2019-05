Enamorados: "El Negro" González Oro se casará con Mauro Francisco tras 8 meses de relación

Luego de ocho meses de estar en pareja con el productor y actor Mauro Javier Francisco, Oscar "El Negro" González Oro decidió que contraerá matrimonio.





Hace unos días, el conductor radial expresó sus deseos de poder formar una familia junto a su novio y hasta llegó a decir que le "gustaría subrogar un vientre para volver a ser padre".





"De una nena esta vez. También soy consciente de que estoy grande y la responsabilidad le quedaría a Pancho. Veremos...", indicó González Oro en nota con Gente.

Negro-Oro.jpg







Además, el locutor de 67 años había revelado sus ganas de contraer matrimonio: "Yo me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie. Nunca me pasó llorar de amor, teniendo la edad y la experiencia que tengo. Panchito sabe que lo logra cuando se le canta el culo. Un día le dije que me gustaría tener veinte años menos, para disfrutarlo más. No sé cuánto voy a vivir, pero hay más posibilidades de que yo me vaya antes".





Lo cierto es que su sueño está próximo a cumplirse ya que Oscar y Mauro se casarán este año, según informó el periodista Lío Pecoraro a través de su cuenta de Twitter. "¡Se casa El Negro Oro! Está de novio hace unos meses con Pancho y ya tienen los preparativos y ensayos".