¡Enamorada! Esmeralda Mitre blanqueó a su nuevo novio

Luego de su separación con Darío Lopérfido y de un período con alta exposición mediática, Esmeralda Mitre optó por cuidar un poco su intimidad.





Sin embargo, este sábado, la actriz contó que está de novia nuevamente y que está muy feliz. "Estoy saliendo con Juan Cruz Padilla, estamos de novios. Tiene campos y trabaja ahí. Además, es fotógrafo de pájaros", reveló.





"Estamos hace dos meses en pareja Es muy divertido y somos bastante parecidos", indicó en una nota con "Agarrate Catalina".





Sobre su separación, Mitre dijo: "Con Darío nos separamos en buenos términos, más allá de que hubo ciertas rispideces, porque hubo cosas que no estuvieron bien. Me enojé un poco. Pasaron muchas cosas privadas que no voy a contar".





De todas maneras, Esmeralda remarc√≥ que est√° feliz por el hecho de que su ex haya podido rehacer su vida: "Quiero conocer al hijo de Dar√≠o, me pone muy contenta que pueda cumplir un sue√Īo que yo no estaba preparada. Esa fue una de las razones principales por las que se desgast√≥ la relaci√≥n".