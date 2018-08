En sus 50 años en TV, Mirtha Legrand reveló su edad

En una noche especial celebrando 50 años de "Almorzando con Mirtha Legrand", la diva reveló por primera vez públicamente su edad.





En el comienzo de la velada que tuvo como invitados a Ricardo Darín, Diego Torres, Adrián Suar y Martín Bossi, la diva se mostró visiblemente emocionada.





Rosa María Juana Martínez Suárez (Mirtha Legrand es su nombre artístico), de 91 años, nació en Villa Cañás el 23 de febrero de 1927.





"Esto no sé cómo decirlo. No me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí. Me voy a poner bien erguida para decirlo. Va a cumplir 92 años, ¡y aquí estamos! ¡Y aquí estamos!", dijo.





"Toda una vida dedicada a esto. A los 14 años empecé con mi primer película, Los martes orquídeas. Y aquí estoy, entera, aquí sigo, adelante, ¡adelante la Chiqui!", agregó Mirtha, para luego presentar todos los momentos especiales que tuvo su gran noche.

Durante sus 78 años de carrera, actuó en 36 películas, once obras teatrales y tres series televisivas, y condujo dos ciclos de radio y el programa de entrevistas que lleva 50 años emitiéndose.