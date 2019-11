En medio de la polémica, filtraron fotos del cumpleaños de Diego Maradona

Sin embargo, el exfutbolista no se quedó callado y contraatacó con un picante video en que aseguró que no les dejará su herencia a sus hijas. Su accionar ocasionó una serie de reacciones en su familia que dio que hablar y hasta Rocío Oliva se mostró indignada en los medios para defender a Diego cuando indicaron que en la fiesta de su cumpleaños lo encontraron en "mal estado".

En esta última semana, comenzó con un nuevo capítulo en la guerra del clan Maradona. Gianinna compartió duros mensajes través de sus historias de Instagram para referirse a la salud de su padre. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta", indicó.

Por su parte, Claudia Villafañe salió a repudiar los dichos de Oliva y aseguró: "No pensaba que Rocío iba a salir a hablar de mis hijas en la tele. Con mis hijas que no se meta porque voy a mostrar los videos del miércoles, para ver si sigue sosteniendo que Diego estaba bien... Diego en el cumpleaños no estaba bien. ¿No vieron las fotos que subió (Matías) Morla?".

Y este viernes, en "Intrusos" se compartieron algunas imágenes del festejo de cumpleaños de Maradona en donde se lo ve junto a su círculo íntimo en la casa del barrio privado que tiene en Bella Vista.