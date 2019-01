En marzo comenzará el juicio contra Gustavo Cordera por incitación a la violencia

La medida había sido dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral el 3 de julio de 2018 luego de la solicitud hecha por el fiscal federal Ramiro González.





"Sus afirmaciones constituyen una grave violación al derecho a la dignidad intrínseca de las personas", había sostenido el fiscal González en el escrito que presentó ante Canicoba a fines de mayo.





"En los dichos de Cordera se advierte con claridad la posición de desigualdad en la que ubica a las mujeres señalando que ellas por su histeria son incapaces de poder manifestar su voluntad de mantener o no relaciones sexuales, siendo el hombre quien debe decidir por ellas violándolas", remarcó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.





La causa se inició el 12 de agosto de 2016 a partir de la denuncia realizada por María Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, quien se hizo eco de las declaraciones formuladas por Cordera ante estudiantes de la escuela de periodismo TEA. Cabe destacar que el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también se constituyó como querellante en la causa contra el cantante, tras la repercusión del hecho.





"Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas, psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente", habían sido las palabras de Cordera frente a los estudiantes.





Tras el revuelo que generaron sus dichos, Cordera pidió disculpas y admitió que se había equivocado: "Me mandé una cagada".





Y explicó: "Yo leo esa aberración, descontextualizada, y sí, es horrible. Siento una vergüenza, me siento un pelotudo. Una vez más me mandé una cagada, sin más explicaciones. Se armó un lío tremendo y me siento un pelotudo importante".





En el marco de este expediente, Cordera había solicitado ser beneficiado con una "probation" que suspendiera el juicio a prueba, pero eso le fue rechazado por el juez Canicoba Corral en noviembre pasado.





(Fuente: Infobae)