En Chile revelaron el motivo de la separación de la China Suárez y Vicuña

Este martes, la China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña, que ya se venía adelantando en diversos medios. Y ahora, un periodista chileno contó los verdaderos motivos que habrían desatado la crisis en la pareja.





En diálogo con el programa de Pamela a la tarde, el maquillador de artistas y periodista chileno, Maxi Fuentes dio información que se maneja en el país vecino sobre la ruptura de ambos actores.





"Desde Chile les podemos llegar a acotar que el meollo de la separación habría partido por un simple "me gusta" en las redes sociales, a mediado del invierno pasado, que Benjamín le habría puesto a una fotografía de Carolina Ardohain, su ex. Ahí habrían aflorado los celos de ella. La China es muy celosa y lo habría encarado (por este tema)", reveló Fuentes.





El conflicto al que se refiere es de agosto de 2018, cuando apareció un "me gusta" de Vicuña en una foto de una cuenta de fanáticos de Pampita en Instagram, a lo que él contestó de extraña manera en su momento. "Mirá si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso... No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió. Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?", aseguró Vicuña.





Fuente: Canal Net