Emotivos mensajes: las hijas de Beatriz Salomón la recordaron en el día su cumpleaños

En junio de este año, se conoció la triste noticia de la muerte de Beatriz Salomón, sin embargo sus hijas usaron sus cuentas de Instagram para recordar a su madre en el día en que hubiera cumplido 66 años.





"¡Feliz cumple! Simplemente, gracias por todo, por haber sido una excelente madre y compartir momentos inolvidables. Cada recuerdo que tengo nuestro, lo llevo siempre conmigo. Siempre vas a estar conmigo y yo con vos porque, cuando te fuiste, te llevaste una parte de mí. Siempre vamos a estar juntas las tres. A veces es difícil creer que ya no estás y nos duele, pero sé que ya no sufrís. Te amo y extraño mucho. Siempre voy a ser tu indiecita", manifestó Noelia Ferriols, junto a una foto en la que se la ve con la artista.





Noe ferriols.png







Por otro lado su otra hija, Bettina Ferriols, expresó: "Pensar que ya no estás es muy difícil para todos. Extrañamos todo de vos pero sabemos que en el lugar en el que estés ya no sufrís y estás en paz. Te extrañamos y siempre me voy acordar de todos los momentos que pasamos juntas como madre e hija. Después de todo vos sos mi luz y cielo azul, como vos me decías. Feliz cumpleaños".





Al igual que su hermana, ella también optó por elegir una foto de su infancia junto a su madre.