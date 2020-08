El emotivo posteo de Lizy Tagliani para La Floppy: “Te pido disculpas”

Lizy Tagliani está atravesando un difícil momento luego de la muerte de su amiga y asistente La Floppy. La artista del underground porteño había logrado superar el COVID-19 pero finalmente falleció de leucemia.

“Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”, publicó la conductora de El precio justo en sus redes sociales cuando se conoció la noticia.

Este domingo, Lizy compartió un posteo en Instagram donde le dedica unas palabras a su amiga fallecida. “Listo, se terminó, te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordare con alegría picardía una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras...”, escribió junto a una fotografía de ambas.

Y continuó: “Así éramos, unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí, en definitiva éramos un reflejo la una de la otra... te quiero”.

Horas atrás, Lizy había protagonizado un fuerte cruce en Twitter con un seguidor a partir del programa especial que le iban a dedicar Marley ella en su memoria. Pero el anuncio provocó una inesperada polémica cuando le hicieron un incómodo comentario. Y la actriz no quiso pasarlo por alto.

“Ojalá lo vea mucha gente, La Floppy se lo merece”, dijo primero el productor Gustavo Yankelevich, con buena onda. Y Lizy le respondió: “Gracias Gus, quiero que sea un lindo homenaje, alegre, como fue nuestra amistad. Y Marley es ideal para que así sea. Su mamá me pidió que lo haga, que le encantará verla como le gustaba a la gorda, feliz en la tele”.

A los dichos de Lizy se le sumó el de un seguidor: “Que le den un porcentaje a la madre de la publicidad que van a ganar el domingo, sería el broche de oro”, propuso. Pero el mensaje no le cayó nada bien a Tagliani que sin diplomacia decidió: “La mamá está bien acompañada con todo lo que necesita, por mí y por sus hijas. No necesita de nada más que del respeto... cosa que podrías practicar para cuando te toque pasar por algún dolor no salir corriendo a sacar provecho”.

A menos de una semana de la inesperada y triste noticia de la muerte de Fabián Peloc (33), mano derecha de Lizy Tagliani, su familia intenta salir adelante en medio del dolor. Para ayudarlos a transitar ese camino está la humorista, quien se mantiene a su lado y siempre está a su disposición.

La Floppy solía compartir en redes los divertidos momentos que vivía junto a Lizy. Compinches, se tomaban la vida con humor y el éxito con alegría. “Para mí es un orgullo trabajar con ella, estoy hace muchos años, y tuve el honor de poder acompañarla desde el primer día que le empezó a surgir todo esto de la fama. Y cada año que va pasando es mejor, tanto como amiga como jefa es una persona increíble. Nunca conocí una mujer igual en mis 30 años de vida, es muy generosa en todo sentido y humilde”, había contado ella.