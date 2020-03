Emotivo mensaje: Maru Botana recordó a su hijo Facundo en el día en que cumpliría 12 años

El 21 de septiembre de 2008, Maru Botana recibió la peor noticia de su vida. Su hijo, Facundo, de apenas 6 meses, falleció como consecuencia del síndrome de muerte súbita del lactante.

La noticia se la tuvo que dar la familia de la conductora ya que ese fin de semana se habían ido de viaje al sur argentino y el niño había quedado al cuidado de sus abuelos.

Por aquel entonces, Botana se aferró a un blog llamado #FuerzaMaru donde los usuarios entraban y le dejaban miles y miles de mensajes.

Hoy, Facu cumpliría 12 años. Y su mamá lo recordó con una hermosa carta que compartió en su cuenta de Instagram.

"Hoy sería tu cumple, ya 12. Nos gusta estar juntos y recordarte, aunque sabemos que no estás solo ❤️ Me hago tantas preguntas y me cuesta todavía hoy la respuesta. Viniste de sorpresa y así te fuiste. Quizás hoy ya pude entender parte de tu misión. Pasó el tiempo y tus hermanitos chiquitos quieren saber más y más", escribió Botana.

Y agregó: "Pero hay tantas preguntas y reflexiones! Se que ayuda a muchas y a muchos que están así, y me hace bien. Pero hoy Facu es tu cumple y si algo nos enseñaste es a volver a sonreír, a la alegría que tanto practicamos, con esta casa repleta de amigos y gente linda ❤️🤟 sobre todo regalándome los loquitos de Juani e Ine. 😍😍 Feliz cumple con esos abuelos que extrañaban tanto y no paran de abrazarte, yo desde acá los abrazo como un oso con mi corazón 🥰 Gracias mi amor por siempre estar ❤️❤️❤️".