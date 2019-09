Emotivo mensaje de Jorge Rial por el cumpleaños de Rocío

Jorge Rial le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños (20) a su hija Rocío.





Desde Instagram, el conductor de "Intrusos", América, se mostró movilizado por esta fecha.





"Feliz cumple @rochirial!!! Mi hija amada. Siempre fiel. Desde que ibas con tu sillita a sentarte a mi lado mientras leía los diarios o me fumaba un puro. Y vos ahí, jugando o solo acompañándome. Pero ahí. Se que estiro la mano y estas. Ahora y siempre", comentó el periodista.





Y añadió emocionado: "Gracias por el amor. Por el aguante. Por apostar a esta familia. Por ser tan sensible. Tan inteligente. Por tu humor negro. Por el amor que nos das cada día. Sos una bendición en mi vida. Te amo hasta que no me den más fuerzas".