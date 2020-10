Emotivo mensaje de Federico Bal por su cumpleaños

Federico Bal compartió un profundo mensaje en las redes por su cumpleaños número 31, en un año muy especial tras vencer al cáncer hace apenas unos meses.

"En otro momento de mi vida hubiera producido una foto, me hubiese puesto un lindo buzo, y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy titulada: “Blessed”. Un estúpido", comenzó su movilizante posteo en Instagram.

"Hoy cumplo 31 y quiero agradecerles a ustedes, mis seguidores, mis amigos virtuales, el apoyo, la contención y la linda energía que me dieron este último tiempo", siguió el actor.

Y explicó: "Si bien parte de mi curación y crecimiento se trata de alejarme de las redes sociales y no contaminarme de más, me sentí tan acompañado por ustedes que me dieron fuerza cuando más lo necesitaba. Así que escúchenme algo! Cuídense, ocúpense de su salud, escuchen su cuerpo, vean a sus médicos si sienten algo raro".

"También abracen a sus viejos, a sus abuelos (cuando pase la pandemia, claro). Deciles cuanto amas a tus amigos, se sincero con tus palabras y sobre todo se sincero con vos. Intenta que cada día sea único, y nunca dejes de luchar por tus deseos, sean cual sean", remarcó Bal.

Y cerró: "Yo quería estar sano, curarme y volver a laburar. Lo proyecté. Y la vida me lo dio. El poder de nuestras convicciones se hacen energía. Los quiero! Los abrazo! Y les agradezco tanto amor!".