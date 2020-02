Residente mostró por primera vez a su hijo Milo en su nuevo video

René Pérez Joglar estrenó su nuevo video clip donde mostró por primera vez el rostro de Milo, el hijo que tuvo con Soledad Fandiño.

La canción se llama “René”, su tercer sencillo, en el cual decidió mostrar por primera vez el rostro de su hijo de cinco años.

El video es más que emotivo y habla de la infancia, adolescencia y presente del artista, con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", expresó René.

El clip fue dirigido por él mismo y fue filmado en su Puerto Rico natal, en el que mostró fotos y recuerdos de sus momentos más felices y también tristes.

Fandiño también aparece en algunas fotos que muestra René en el video y en un momento se quiebra en llanto.

(Fuente: Primicias YA)