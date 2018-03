<b>Isabel Macedo</b> quebró en llanto al escuchar las palabras de amor de su marido, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.





Invitada al programa "Cortá por Lozano", Telefe, la conductora le mostró un video de Urtubey, en el que la llenaba de elogios.





Al verlo, Macedo no pudo contener las lágrimas al aire. "Ya había llorado tanto que ya como que me había dado de baja del amor", comenzó.

Embed Mis bebes ❤️ Una publicación compartida de Isabel Macedo (@isabelmacedophoto) el Mar 25, 2018 at 3:40 PDT



"Pensaba que me iba muy bien en el trabajo, que estaba contenta y estaba bueno, que tenía salud, y que así estaba bien. Que no todo el mundo nacía para lo mismo y que capaz estaba bien que eso fuera todo", recordó de esos primeros momentos.





"Me decía que era muy feliz, y que me iba bárbaro en el trabajo y ya está. Y apareció justo cuando ya no esperaba el amor, en serio, porque uno lo dice pero en el fondo lo espera", relató Isabel entre lágrimas.





El video.