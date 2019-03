Emma Watson y otras 74 mujeres publicaron una carta exigiendo igualdad de género

Abi Morgan Escritora

Adwoa Aboah Modelo y activista

Alice Eve Actriz

Amanda Mealing Actriz

Amika George Activista

Andrea Riseborough Actriz y productora

Annie Lennox Fundadora de The Circle NGO, defensora de los derechos de las mujeres y Feminista Global

April de Angelis Dramaturga

Bidisha Escritora, locutora y cineasta.

Caitlin Moran Periodista y autora

Cara Horgan Actriz

Carey Mulligan Actriz

Caroline Haworth Directora Ejecutivo de Womankind Worldwide

Caroline Lucas MP

Charlotte Colbert Artista y cineasta.

Chimamanda Ngozi Adichie Escritora y activista

Clémence Poésy Actriz

Coky Giedroyc Directora de cine y TV

Deborah Frances-White Comediante

Dinah Musindarwezo Activista y política defensora de los derechos de las mujeres.

Dua Lipa Cantante y compositora

Emerald Fennell Actriz y escritora

Emma Thompson Actriz y activista

Emma Watson Actriz y activista

Estée Lalonde Creadora de contenidos, autora y presentadora de podcast.

Farrah Storr Editora de revista

Felicity Jones Actriz

Florence Given Ilustradora y activista

Gillian Anderson Actriz y activista

Harriet Walter Actriz

Hayley Atwell Actriz

Helena Kennedy QC Abogada y locutora

Indira Varma Actriz

Jane Shepherdson Consultora de moda

Jessica Swale Cineasta y dramaturga

Jo Brand Comediante y escritora

Joanna Vanderham Actriz

Justine Roberts Fundadora de Mumsnet

Kanya King Emprendedora y fundadora de los premios MOBO.

Keira Knightley Actriz

Kelly Marcel Escritora y productora

Laura Bailey Modelo, escritora y fotógrafa

Lisa Smosarski Editora de revista

Lolly Adefope Comediante y actriz

Dr Maggie Aderin-Pocock Científica espacial y educadora

Maggie Baxter Presidente de Womankind Worldwide

Martha Lane Fox Emprendedora digital

Meera Syal Actriz, comediante y escritora

Molly Gunn Fundadora de Selfish Mother and The FMLY Store

Natalie Gumede Actriz

Nicola Walker Actriz

Nimco Ali Activista, directora y confundadora de Daughters of Eve

Noma Dumezweni Actriz

Paloma Faith Cantante y compositora

Dr Philippa Gregory Historiadora

Phoebe Fox Actriz

Pinky Lilani Autora y defensora de los derechos de las mujeres

Rakie Ayola Actriz

Rebecca Hall Actriz

Ruth Negga Actriz

Sadie Frost Actriz y productora de cine

Sally El Hosaini Cineasta

Samantha Barks Actriz

Samantha Bond Actriz

Sara Pascoe Comediante

Sarah Solemani Actriz y escritora

Sarah Wood Emprendedora

Dr Shola Mos-Shogbamimu Abogada y activista por los derechos de las mujeres.

Sienna Miller Actriz

Sofie Hagen Comediante

Sophie Dahl Autora

Stephanie Shirley Emprendedora y filántropa

Thea Sharrock Directora de teatro y cine

Theo Sowa CEO de African Women's Development Fund

Vicky Featherstone Directora de Teatro

Wunmi Mosaku Actriz