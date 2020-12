Ellen Page se declara trans, ahora se llama Elliot

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida”, se lee.

“Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, su generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome or una sociedad más igualitaria y con más amor”, agregó.

Page aprovechó el mensaje para recordar la discriminación que sigue sufriendo la comunidad trans.

“Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor ”, finalizó.

Page recibió un gran apoyo hoy en las redes y, por ejemplo, en Twitter su mensaje acumuló más de 181 mil "me gusta" y fue retuitado en más de 60 mil ocasiones en menos de una hora.

Con una nominación al Oscar por la sorprendente y aclamada comedia "Juno", Page ha dejado su huella en otras películas como "Hard Candy" (2005), "Whip It" (2009) "Inception" (2010) o las cintas de X-Men "X-Men: The Last Stand" (2006) y "X-Men: Days of Future Past" (2014).

Conocido fuera del cine y la televisión por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTB, Page ha destacado en los últimos tiempos por su participación en la serie de Netflix "The Umbrella Academy".

rad