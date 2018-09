Ella confesó haber pagado a mujeres por tener sexo

Allen publicó en junio su nuevo álbum titulado "Shame" (Sin vergüenza) en el que describe, entre otros, la influencia del alcohol, las drogas y el sexo en su vida. En su cuarto trabajo la cantante también habla sobre su separación de Sam Cooper, con el que estuvo casada desde 2011 hasta 2016 y con el que tiene dos hijas.





Siempre como parte de la presentación de su libro autobiográfico, Lily, considerada por muchos la nueva Amy Winehouse, siguió: "Entonces, ésta soy yo: Lily Allen. Soy una mujer. Soy madre. Fui una esposa. Bebo. He tomado drogas. He amado y he sido decepcionada. Soy un éxito y un fracaso. Soy una compositora. Soy una cantante. Soy todo esto y más. Cuando las mujeres comparten sus historias, en voz alta, clara y honestamente, las cosas comienzan a cambiar para bien. Ésta es mi historia".

Fuente: eltrecetv

"Me he acostado con chicas escort cuando estaba de gira porque me sentía perdida y sola y buscaba algo", escribió la artista de 33 años. "No estoy orgullosa de ello, pero no me avergüenzo", añadió asegurando que ya no lo hace.