Elite, la nueva apuesta española

Después del éxito de Las chicas del cable, que ya tiene tercera temporada confirmada, llegará la segunda ficción hecha por Netflix en España . Elite, que ya se encuentra en la plataforma de streaming. Se trata de un drama juvenil que aborda temas como el VIH, conflictos de religión, de clase social, de sexualidad y con las drogas, a lo cual se sumará un crimen del cual todos pueden ser sospechosos.





"Las Encinas" es la exclusiva escuela privada en la que tiene lugar toda la trama, centro al que las familias más elitistas de España envían a sus hijos a estudiar. Aún así, tres alumnos de clase más humilde son admitidos después de que un terremoto destruyera el colegio público al que asistían en esta ficción cuyos protagonistas están liderados por Jaime Lorente, María Pedraza e Itzan Escamilla.





Samuel, Nadia y Cristian son tres jóvenes de clase obrera que consiguen una beca para estudiar en el elitista instituto donde serán foco de todo tipo de rumores en el colegio, donde chocarán con los llamados a ser líderes del futuro y deberán enfrentar el misterioso asesinato.





La homosexualidad, la diferencia de clases y de oportunidades, el sida, el descubrimiento de la sexualidad, la corrupción, las adicciones o el estricto statu quo de una familia musulmana se darán cita dentro y fuera de "Las Encinas", donde las mujeres serán las que guían el devenir de esta historia.





"Cada figura femenina que hay en la serie, cada rol, siendo muy diferentes, son todas mujeres fuertes, muy fuertes. Y no pasa tanto con los varones", explicó a la agencia Efe Jaime Lorente, que interpreta a Nano, un joven ex convicto y hermano de Samuel (Itzan Escamilla) que, aunque no es estudiante de "Las Encinas", no podrá evitar que su lujoso mundo y sus habitantes influyan en su vida.





Las mujeres son las que "van guiándolo todo y las que se hacen responsable de todos los hitos importantes que pasan en la serie", añadió el actor, que vuelve a coincidir, como ya hiciera en La casa de papel, con María Pedraza.





"Realmente estoy orgullosa de lo que hemos vivido, de la responsabilidad que tenemos y de lo que estamos representando. Del tema que hay actualmente y de la lucha que hay con ese tema. Es un placer interpretar lo que estamos interpretando", subrayó Pedraza.





Ella interpreta a Marina, una joven de 16 años de familia rica que se rebela frente a lo que se espera de ella, y que dinamitará el resto de historias que tratan temas tan "adultos" como las enfermedades de transmisión sexual.





"Todos los temas que tocamos no tendrían por qué ser tabú y lo son, pero queremos que no lo sean. Tampoco queremos cambiar el mundo, pero si lo podemos intentar desde esta profesión, por qué no hacerlo", sostuvo Pedraza.





Entre esos asuntos, se destaca también temas como la rebeldía de unos jóvenes que lo tienen todo, el afán de los que no han tenido tanta suerte por encajar en un mundo de lujo que es demasiado magnético o la exploración de la sexualidad, que encarnan los roles de Ester Expósito, Miguel Herrán y Alvaro Rico.





"Desde el principio se ven estas ganas de rebeldía de mi personaje, que quiere romper con lo que se le ha impuesto y también explorar su sexualidad y sus fantasías", comentó Expósito.





Danna Paola y Mina El Hammani protagonizan, junto a Miguel Bernardeu, otra de las tramas de Elite, una que enfrenta a la rica hija de diplomáticos mexicanos con una joven de origen palestino que tiene el potencial para llegar lejos en la vida, pero está limitada por un duro, aunque delicado, equilibrio familiar.





"El hilo conductor es, creo, la lucha de clases, la manera de matar por encajar", explicó la mexicana Danna Paola, que añadió que Elite es el show perfecto para que sea adictivo cada episodio" y que hacía "muchos años que no salía un producto así".





Creada por Carlos Montero y Darío Madrona, esta serie va "a tocar a los adolescentes de hoy en día", añadió Mina El Hammani, mientras que Miguel Bernardeu auguró que es una producción "muy especial" para la generación a la que pretende llegar.





Sin embargo, la ficción tiene la intención de ir un paso más allá, según lo explicó Dani de la Orden, quien comparte la tarea de dirección con Ramón Salazar. "No es una serie que plantee que el conflicto de un personaje es con las drogas y entonces se establezca un juicio moral. Hay un punto de estar muy dentro de esta juventud y entenderlos, pero no tanto de juzgarlos. No se hace ni apología del tema ni se banaliza, simplemente se trata con cercanía".





Elite comienza con la llegada de tres chicos sin recursos a un instituto para clases privilegiadas, lo cual crea un clima de inestabilidad que desembocará en un crimen. "Aparte del conflicto entre dos clases sociales en un miniecosistema, el gran tema de la serie es hablar de invasores e invadidos. La elite está acostumbrada a ir a un pueblo de clase humilde y conseguir todo a golpe de billete, pero ahora es a la clase baja a la que le toca invadir".





La muerte de un personaje, y su correspondiente quién lo hizo, será la sorpresa inicial pero "si se quita el asesinato, la serie funciona igual porque no se come la trama de los personajes. En ningún momento queríamos hacer un thriller", aseguró De la Orden.





"Ahora la gente joven no se conforma con una realidad edulcorada, saben lo que está pasando en la calle y quieren verse reflejados en ficciones verosímiles", reflexionó Lorente.