Elina Fernández negó que esté embarazada

Poco más de dos meses pasaron de la boda de la modelo mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini para que los primeros rumores de embarazo salieran a la luz.

Las especulaciones nacieron de una publicación que hizo la propia pareja, en la que con un sugestivo mensaje dejaron la puerta abierta a todo tipo de especulaciones.

Tras la polémica del casamiento celebrado el pasado 22 de febrero con una exclusiva fiesta en el hotel Alvear, la mujer de 30 años nacida en Las Catitas, Santa Rosa, compartió una historia que hizo pensar a más de uno que se encontraba en la dulce espera.

En la noche del sábado, Elina publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos sentados en las escaleras de ingreso a su casa, felices y él con las manos apoyadas en el vientre de ella.

“Tenemos una hermosa noticia para compartirles y que juntos vivamos esta hermosa emoción”, escribió. “Los queremos mucho. Gracias por el amor y el respeto que nos brindan cada día”, completó.

Lo cierto es que este lunes, Elina Fernández desmintió estar embarazada en "Informados de todo" (América TV). "No estoy embarazada, no es la noticia esa por ahora. Cumplimos nuestro primer aniversario juntos, así que es eso. Te agradezco por chequear y no difundir información falsa", le dijo la modelo a Pía Shaw.