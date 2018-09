Eliana Mendoza y un contraatque para Flor Peña y su pareja: "A mí no me van a silenciar éstos sinvergüenzas"

El escándalo por la filtración de los audios de Ramiro Ponce de León y Eliana Mendoza continúa más caliente que nunca. Ahora, la modelo de enteró que los abogados de la actriz y su pareja, Bernardo Beccar Varela y Mariano Cúneo Libarona, estarían por iniciar acciones legales en su contra y le envío un fuerte mensaje al mánager Jorge Zonzini, quien lo compartió en su cuenta de Twitter.

"Se endurece el Polibardo...parece. Tras la, intempestiva, aparición en TV de los abogados la pareja del "Caso Poliamor", Eliana Mendoza, me envia un nuevo mensaje. Retransmito a la opinión pública sin emitir concepto alguno", anunció Zonzini.

"Mis amigas me dicen que en la tele aparece ahora una brigada de abogados de canje que dicen que van a ponerme ¿un Bozal Legal? ¡Sinvergüenzas! Censurar a una mujer que solo habla de sus sentimientos, de la traición y solo manifiesta "la verdad"?"

"Si les gustan los adminículos que se los pongan ellos! Un cinto de castidad o un candado fálico así se pueden controlar en su polisexo multitarget y no pasarse de ridículos, pero a mí nadie me va a silenciar. Se los aseguro. Que no se confundan. Soy una mujer salteña. No un muñeco de cera para reality's y ficciones televisivas", concluyó indignada.

