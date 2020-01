Eliana Guercio se hartó y volvió a disparar en twitter

La exmodelo de 42 años volvió a utilizar la red social del pajarito por primera vez en mucho tiempo para hacer referencia a algo que no tiene que ver con el desempeño del arquero del Manchester United.





Durante el último tiempo, Eliana ha usado de la cuenta para defender a su esposo cuando fue criticado por sus actuaciones bajo los tres palos de la Selección Nacional, con quien fue subcampeón en la Copa Mundial 2014 y las ediciones de 2015 y 2016 de la Copa América.

Sin aclarar a quién fue dirigido su escrito, Eliana aseguró que muy pronto sus enemigos tendrán una respuesta por parte de ella, vislumbrando un presunto cansancio y exponiendo frases sueltas sin un aparente hilo conductor.

Una lluvia de comentarios esperan por la resolución del enigmático de Guercio que se afila para regresar con todo a las tapas de los principales medios.

Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer. Yo también sé hacer chistes, muy buenos. Había una vez... una señora entrada en edad a la que le gustaba... Yo no tiro copas de vino señores, ¿sigo?", fue el mensaje que posteó en Twitter la modelo Eliana Guercio, quien no suele ser un usuario muy activo de redes sociales pero quien mostró un evidente enojo.