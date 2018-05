Eliana Guercio le respondió a Sampaoli: "La recuperación tarda dos semanas"

Horas atrás, se supo que el arquero Sergio Romero se quedaba afuera del Mundial de Rusia 2018 por una lesión sufrida en la rodilla.. Como tendrá cuatro semanas de recuperación, Chiquito se desvinculará del grupo de 23 convocados y se reflota la oportunidad para el rosarino Nahuel Guzmán, quien había quedado afuera en el "corte".





Tras la triste noticia, la mujer de Romero, Eliana Guercio, escribió una serie de mensajes a través de Twitter donde dispara contra Jorge Sampaoli y pone en duda la gravedad de la lesión de su marido. "Los intereses particulares valen más que la selección para algunos".





"La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos", agregó, Eliana.





"Mentiras, mentiras, mentiras", escribió en otro mensaje que tuitió hace algunos minutos, y le respondió a un usuario que "la lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problemas pero las conjeturas son mentirosas. Porque no está roto".





¿Escándalo en puerta? Parece que sí.