El video más hot de Sol Pérez que superó el millón de reproducciones

"Cuando te aburrís un domingo a la noche", escribió Sol Pérez junto a un video que en menos de 20 horas alcanzó más de 300 mil me gusta en Instagram, red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores.

En las imágenes, aparece la participante del Bailando 2018 con una bikini verde y con un particular detalle en el corpiño ya que es underboob, es decir que solo tapa parte de sus lolas.

En el video, se escucha de fondo la voz de Guido Kaczka, que estaba al aire de La Tribuna, ciclo al que asistió el domingo por la noche junto a Karina La Princesita. La bailarina, que será la principal vedette de la revista de Carmen Barbieri la próxima temporada teatral, no habla sino que se limita a mover su cuerpo y mirar fijo a la cámara.

Allí, despliega su sensualidad y luce el especial modelo de bikini que, además, tiene un hombro al descubierto. Por otro lado, se la ve con el cabello mojado y a cara lavada, sin una gota de maquillaje.

Rápidamente, el video se hizo viral y obtuvo más de 300 mil "me gusta" y 12 mil comentarios. Además, se reprodujo casi dos millones de veces y los usuarios lo compartieron en las diferentes redes sociales.

Varios famosos que siguen a Sol le dejaron divertidos comentarios al respecto. "Si me aburro, ¿me sale todo eso?", preguntó la cantante de Agapornis Melina Chorlez. "Yo me aburro pero con un poco menos de c...", agregó Nati Jota. "¿El video lo hacés con el celu o con tablet?", quiso saber irónicamente Jey Mammon.