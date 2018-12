El triste relato de Araceli González sobre un abuso sexual a los 5 años

—Yo no tenía una mirada en contra del feminismo. Es importante que me lo preguntes. Si hay alguien que es feminista en esta vida soy yo, en todo lo que fui haciendo. Me lo enseñó ese matriarcado hermoso que tengo como familia, que ahora me pasó la posta mi madre a mí. Vengo de un matriarcado increíble, de mujeres muy fuertes, vulnerables, que van al frente, que defienden su dignidad, con una escala de valores intachables. Eso es parte del feminismo: defender mi dignidad. Soy una persona que está a favor de la denuncia, no estoy a favor de la violencia. En ese momento, cuando me preguntaron, todo estaba muy revuelto y muy mezclado y no estaba muy claro cómo estaba posicionado el feminismo acá; entonces no tenía muy claro dónde pararme. Pero soy feminista a muerte. Lo demuestro en mi vida, en mi día a día, en cómo me manejo, en cómo crié a mi hijo, en cómo crié a mi hija, en lo que he trabajado y en lo que he respetado mi dignidad. Esa es la base del feminismo: respetar nuestra propia dignidad.