El triste recuerdo de Susana sobre Monzón: "Me dejó un ojo negro"

"Me dejó un ojo negro. La cosa vino así: estábamos en Nápoles filmando juntos una película. Estaba celoso por Luc Merenda, un actor francés que trabajaba en la peli. El pobre tipo tuvo la desgracia de venir a saludarme a mi roulotte, que es como una casa rodante. Me saludó. Estuvimos hablando un minuto, te lo juro. Y Carlos lo vio bajar. Y cuando vi que lo vio dije 'Chau, listo'. Era un enfermo de los celos", relató la conductora en Clarín.

"Esa noche había una fiesta y yo no quise ir porque sabía lo que iba a pasar. Cuando volvió al hotel estaba totalmente en pedo y agresivo. Empezamos a discutir a los gritos, me fajó y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que en el pasillo caí en los brazos de su guardaespaldas, Gino, que me supo contener", recordó la diva.