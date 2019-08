El tremendo beso en la boca de Fede Bal y Lourdes Sánchez

Marcelo levantó el telón de una nueva semana del Súper Bailando y, en la continuidad del cuarteto, presentó a la primera pareja de la noche.

Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para hacer una coreografía de "Ya me enteré", de La Konga, que finalizó con un sorpresivo y ardiente beso.





En la previa, la bailarina le contó a Marcelo sobre su flamante línea de cosméticos y Fede desmintió estar en crisis con su novia, Bianca Iovenitti, quien estuvo en el estudio apoyándolo.





Luego de la coreo, Marcelo pidió ver la escena del beso varias veces, sin poder creerlo. La novia de Fede, por su parte, propuso invitar al Chato Prada a su coreo para tomarse venganza.





"Bailaron muy bien, a mí me encantó. El beso fue el broche de oro, pero me da 'deja vu' de lo que pasó con Laurita (Fernández)", opinó Ángel De Brito (10) en la ronda de devoluciones. "¿Quién fue el de la idea del beso?", quiso saber Carolina "Pampita" Ardohain (voto secreto). Y agregó: "De besito no tuvo nada, fue un chupón. Fue una sorpresa total. La veo a Lourdes encendida. Me gustó". Florencia Peña (9) remarcó: "Me gusta esta versión hot de Lourdes. Disfrutalo sin culpas, porque tenés una energía sexual importante. Me encantó". Marcelo Polino (5) pidió el BAR y sostuvo: "¡Qué manía tenés de besar a la mujer de los productores! Estuvo bueno, aunque para mí faltó un poco de calentura".





A su turno, Flavio Mendoza observó: "En el beso también hubo una mordida. La coreo fue re prolija, así que punto para arriba". Laura Fidalgo vio una actuación "muy dinámica" y también subió la nota, al igual que Aníbal Pachano, quien destacó: "Lourdes está bailando cada vez mejor". Consiguieron el puntaje más alto del ritmo: 27 puntos.