El Tirri le dedicó un contundente mensaje a Mimi

Luciano Giugno, más conocido como El Tirri o el primo de Marcelo Tinelli hace tiempo que está desaparecido de los medios.





El ex músico de Los Fabulosos Cadillac tuvo un momento de súper exposición cuando participó en "Bailando por un sueño" y contaba delirantes situaciones, pero después de eso decidió viajar e instalarse en Los Ángeles.





El Tirri tiene una relación con Mimi Alvarado, panelista de "Confrontados" (El Nueve) desde hace más de diez años, pero este último tiempo por el distanciamiento de la pareja se rumoreó que estaban separados.





Fue el propio Tinelli fue quien deslizó en "ShowMatch" (El Trece) que su primo está separado y ahora él salió a aclarar su situación sentimental a través de las redes.





"Hace mucho tiempo que no expresó públicamente mis sentimientos tan profundos, hacia la mujer que cambió mi vida @marielitamimi la que me sostuvo el escudo de tantas batallas, la que día a día vivió todo de mí y supo entender esta diferente vida que decidí transitar hace tantos años, Esto no es solo una carta para decirte que te amo , sino para agradecerte , haberme entregado tu juventud, tu corazón y tu mundo mágico..... te amo ❤️", escribió El Tirri en su cuenta de Instagram junto a una foto que se lo ve con Mimi.