El Teto Medina volvió a la TV luego de su internación por las adicciones

El pasado junio, Marcelo Teto Medina recibió una denuncia por "amenazas y violencia de género con uso de armas" por Mónica Fernández, su ex pareja con quien estuvo en una relación durante cinco años. Tras esta delicada situación, el periodista reconoció su problema con las adicciones y fue internado en una clínica psiquiátrica de Quilmes por un cuadro de depresión.





Luego de que se hiciera pública la noticia de su salud, Gustavo Delia –abogado del Teto Medina- contó que sus problemas fueron por una causa de la denuncia: "Todo lo que pasó le afectó muchísimo, obviamente. Según él, no lo esperaba y es todo falso. Le hizo tan mal que ahora está internado, producto del cuadro de depresión. La familia, su hermana y su cuñado decidieron que se hiciera ver y la médica vio en él un cuadro muy depresivo y decidimos internarlo por consejo de ella" contó el doctor meses atrás.





Al finalizar su tratamiento recibió el alta médica, reapareció públicamente y regresó al ciclo de Canal 9, donde ya tiene un contrato vigente con la emisora.





Teto habló de su vuelta al trabajo y su vida cotidiana: "Estoy mejor y me estoy cuidando. Mi hijo Juan Cruz me acompañó mucho. Me contuve con mi familia, mis hijos y la gente que me quiere. Le estoy haciendo caso a los médicos" y agregó: "Vuelvo a trabajar que es lo más importante, bendigo esta oportunidad. El trabajo es sanador Estoy agradecido con el canal".





En su vuelta al trabajo, Teto Medina empezó a trabajar en REC, un segmento que se puede ver a través de la plataforma online de Canal 9 o en sus redes sociales. El ciclo habla de los momentos más emblemáticos de la emisora desde los años 80 hasta la actualidad. Antes del tratamiento fueron Claudio Pérez y Edith Hermida los que estaban a cargo del espacio, pero ahora es el turno del ex ShowMatch.