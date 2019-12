El sorpresivo balance de Karina "la Princesita": "Me faltó ser menos boluda"

Otro seguidor le preguntó si ella ignora las críticas. "A veces sí les doy bola. Pero me pongo mal y después digo 'qué boluda que soy. Hay cosas realmente importantes y tristes como para darle bola a estos boludos' y se me pasa", indicó.

"¿Por qué estabas muy sensible en los últimos programas de ShowMatch?", cuestionaron y ella aclaró: "Mmm... por el momento no tengo la necesidad de contarlo. Hoy prefiero guardármelo para mí. Pero sí, no me venía sintiendo bien a lo último. Nada que ver el con el programa, eh. Pero hay que priorizarse y rodearse de gente que te contenga y de buena energía, más aun al estar tan expuesto. No supe hacerlo yo".