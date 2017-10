El sanjuanino Nicolás Magaldi confesó que recibió una propuesta indecente

Nicolás Magaldi comenzó su carrera en los medios hace siete años y siempre ha tenido éxito. Cuando trabajaba en Ideas del Sur hasta se llegó a decir que sería el sucesor de Marcelo Tinelli.

Desde el primer día que apareció en pantalla no paró de levantar suspiros en la platea femenina. Bueno... y masculina también.

Cada día demuestra un poco más de su carisma y profesionalismo frente a las cámaras de Canal 9 con "El show del problema" y en KZO con "Vino para vos".

A punto de ser papá junto a Betiana Wolenberg, con quien sale hace un año y medio, el conductor hizo una picante confesión en una entrevista radial.

En Falta de respeto, el programa que se emite por Conexión abierta, habló de las propuestas que recibió en los comienzos de su carrera.

"¿Alguna vez, cuando entraste al medio, algún señor te ofreció laburo por sexo?" le preguntó el periodista Fernando Prensa.

Y su respuesta fue: "No fue sexo, sí fue un señor... En realidad me lo preguntaron unos gerentes, me consultaron si yo era gay, les dije que no... Y me dijeron que había alguien muy importante que preguntaba por mí sin parar, y yo recién venia de Córdoba, no entendía nada de la velocidad de Buenos Aires (risas). Es algo que me shockeó bastante porque estaba de novio con otra chica. Fue algo que me dejó helado", reveló Magaldi.

