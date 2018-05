El romántico saludo de Julián Serrano a Malena Narvay

Perdidamente enamorada de su novia, Malena Narvay, Julián Serrano no perdió oportunidad en declararle su amor públicamente a su pareja con quien está desde comienzos de marzo, cuando oficializaron su relación.

En su cuenta oficial de Instagram, Julián Serrano, youtuber y actor, compartió una foto de ellos dos besándose y escribió en el epígrafe: "Feliz cumple hermosa!! Orgulloso de vos y de todo lo que estas logrando Te amo".

Por su parte, la joven que cumplió 22 el 16 de mayo, subió un video soplando las velitas y le dedicó su festejo a sus seres queridos, en especial a su abuela que cumplió al día siguiente.

"Terminé mi cumpleaños rodeada de estas personas que me llenan el corazón de amor, pasan los años y ahí siguen estando. Por favor no se vayan nunca Gracias a todos ustedes por los lindos mensajes que me mandaron, por usar un pedacito de su tiempo para saludarme, eso es hermoso y realmente lo valoro un montón, estuve leyendo todo. Perdón si tardo en contestar, ya voy a seguir contestando. De corazón gracias!! (Va sin audio porque entre el canto hay gritos no aptos jajajaaj). Y ahora que es 17 de mayo como todos los años cumple al día siguiente que yo mi abuela hermosa que está ahí atrás mío cantando así que felices 80pasó por mucho, es una luchadora y estoy feliz de estar festejando con ella. Ese es mi mejor regalo".





Fuente: Caras